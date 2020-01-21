Местонахождение пропавшей в Тверской области девочки установлено

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:32:15+03:00

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Тринадцатилетняя пропавшая Ксения Зайцева найдена живой. Об этом сообщили в Следственном комитете Тверской области.

Ранее сообщалось, что 20 января девочка ушла из дома и о ее местонахождении ничего не известно.

Следователи выезжали на место ее последнего пребывания, опросили родственников.

Около 15:00 часов 21 января сотрудниками патрульно-постовой службы полиции местонахождение несовершеннолетней было установлено на одной из улиц Вышнего Волочка.

- В ближайшее время девочку опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU