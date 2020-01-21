Местонахождение пропавшей в Тверской области девочки установлено
Тринадцатилетняя пропавшая Ксения Зайцева найдена живой. Об этом сообщили в Следственном комитете Тверской области.
Ранее сообщалось, что 20 января девочка ушла из дома и о ее местонахождении ничего не известно.
Следователи выезжали на место ее последнего пребывания, опросили родственников.
Около 15:00 часов 21 января сотрудниками патрульно-постовой службы полиции местонахождение несовершеннолетней было установлено на одной из улиц Вышнего Волочка.
- В ближайшее время девочку опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU