2020-01-21T16:32:15+03:00
Общество

Местонахождение пропавшей в Тверской области девочки установлено

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пропавшую девочку нашли живой на улице Вышнего ВолочкаПропавшую девочку нашли живой на улице Вышнего ВолочкаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Тринадцатилетняя пропавшая Ксения Зайцева найдена живой. Об этом сообщили в Следственном комитете Тверской области.

Ранее сообщалось, что 20 января девочка ушла из дома и о ее местонахождении ничего не известно.

Следователи выезжали на место ее последнего пребывания, опросили родственников.

Около 15:00 часов 21 января сотрудниками патрульно-постовой службы полиции местонахождение несовершеннолетней было установлено на одной из улиц Вышнего Волочка.

- В ближайшее время девочку опросит следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как получить социальную карту жителя Тверской области расскажут по телефону
Вечер песен Владимира Высоцкого пройдет в Твери
Столовая школы №14 стала лучшей в Твери
Творческий вечер "От сердца к сердцу" объединит тверских и московских музыкантов
Двое судимых мужчин сожгли склад автозапчастей в Тверской области
Местонахождение пропавшей в Тверской области девочки установлено
Несовершеннолетняя девочка пропала в Тверской области
Житель Тверской области оштрафован за оскорбление своей знакомой
Полицейские нашли заказчика незаконной рубки леса в Максатихинском районе Тверской области
Женщина-инвалид через прокуратуру добилась компенсации на оплату ЖКХ в Тверской области
На улице Новоторжской в Твери сбили пешехода
Госавтоинспекторы Тверской области продолжают сплошные проверки автобусов
Для жителей Тверской области работает "горячая линия" по вопросам некурительных никотиновых смесей
Тверские спортсменки поднялись на пьедестал почета первенства России по триатлону
Тверская область получит из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на выплаты для семей с детьми
В Твери работает горячая линия по вопросам получения удостоверений детьми войны
Предприятие в Тверской области производило котлеты с кишечной палочкой
Два грузовика столкнулись на трассе под Тверью
Случайная знакомая обокрала жителя Тверской области
Мигранты-нелегалы ремонтировали школу в Тверской области
В аппарате правительства Тверской области новый руководитель
Жителей Тверской области предупреждают о сильном порывистом ветре
В Тверской области "ВАЗ" съехал в кювет и врезался в дерево