2020-01-21T14:55:47+03:00
Общество

Житель Тверской области оштрафован за оскорбление своей знакомой

За обидные слова мужчине придется заплатить 1000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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За оскорбления знакомой мужчина заплатит штрафЗа оскорбления знакомой мужчина заплатит штрафФото: Валерий РОМАНОВ
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В прокуратуру обратилась оскорбленная жительница Краснохолмского района Тверской области.

Женщина рассказала, что ее знакомый, 54-летний местный житель, находясь около жилого дома, в ходе ссоры высказывал в ее адрес выражения, содержащие негативную оценку ее личности и унижающие человеческую честь и достоинство. Используя нецензурные слова, в оборотах мужчина не стеснялся.

Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого, мужчина оштрафован на 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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