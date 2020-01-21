Житель Тверской области оштрафован за оскорбление своей знакомой

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:55:47+03:00

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В прокуратуру обратилась оскорбленная жительница Краснохолмского района Тверской области.

Женщина рассказала, что ее знакомый, 54-летний местный житель, находясь около жилого дома, в ходе ссоры высказывал в ее адрес выражения, содержащие негативную оценку ее личности и унижающие человеческую честь и достоинство. Используя нецензурные слова, в оборотах мужчина не стеснялся.

Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого, мужчина оштрафован на 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU