В Твери работает горячая линия по вопросам получения удостоверений детьми войны

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:01:43+03:00

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В понедельник, 20 января, в тверском городском Центре соцподдержки населения, что на Склизкова, 48, выстроились огромные очереди и едва ли не возникла давка. Соцучреждение штурмовали пенсионеры, желающие подтвердить свой статус детей войны и получить соответствующие удостоверения.

Данный статус, напомним, могут подтвердить жители региона, рождённые с 1 января 1928 года до 30 декабря 1945 года. Закон об этом был принят в апреле 2019-го, а в силу льготы детям войны вступили 1 января 2020-го.

В ответ на публикацию "КП"-Тверь" о происходящем отреагировало Министерство социальной защиты региона. Министр Елена Хохлова сообщила, что сроки выдачи удостоверений не ограничены, а для получения удостоверения, пенсионер может обращаться не только в соцзащиту, но и в филиалы МФЦ (Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг).

Отметим, сегодня, 21 января, утром, никакой толчеи в Центре социальной поддержки населения города Твери уже не было. Если же вы хотите уточнить какой-либо вопрос о выдаче удостоверений детям войны, обращайтесь на специальную горячую линию Министерства соцзащиты Тверской области: 8 (4822) 34-90-97 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU