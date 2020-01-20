Дети войны штурмуют Центр социальной поддержки населения Твери

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:47:11+03:00

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В тверском городском Центре социальной поддержки населения столпотворение: в коридорах не пройти, там собрались пенсионеры. Они спешат подтвердить статус детей войны.

Напомним, закон «О детях войны» был принят в Тверской области весной 2019 года. Статус положен тем, кто был рождён с 1 января 1928 года до 30 декабря 1945 года. Таких жителей, по официальной статистике, в регионе более 95 тысяч.

Статус «дети войны» и льготы, положенные по нему, официально вступили в силу 1 января 2020 года. Чтобы подтвердить статус, необходимо заявить о себе в отделе соцзащиты или в МФЦ, предоставить паспорт и получить удостоверение.

Фото, которые публикует «КП»-Тверь» сделаны сегодня, 20 января, в Центре социальной поддержки населения города Твери, что на улице Склизкова, 48.

В тверском городском Центре социальной поддержки населения 20 января 2020 года.Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В тверском городском Центре социальной поддержки населения 20 января 2020 года.Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В тверском городском Центре социальной поддержки населения 20 января 2020 года.Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU