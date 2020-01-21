2020-01-21T11:18:19+03:00
Общество

Мигранты-нелегалы ремонтировали школу в Тверской области

Организация-подрядчик оштрафована
Ольга ТРОФИМОВА
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Трое мигрантов-нелегалов ремонтировали школу в Тверской областиТрое мигрантов-нелегалов ремонтировали школу в Тверской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Нарушения в сфере миграционного законодательства выявила прокуратура Андреапольского района. При проверке установлено, что для осуществления ремонтных работ на территории андреапольской средней общеобразовательной школы № 2 были незаконно привлечены граждане Узбекистана.

Мигранты делали капитальный ремонт спортзала школы, не имея разрешения либо патента на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.

Прокуратурой иностранные граждане привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в сумме 2000 рублей каждому.

Организация-подрядчик, привлекшая к труду нелегалов, по итогам рассмотрения административных дел, оштрафована на 750 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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