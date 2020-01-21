Мигранты-нелегалы ремонтировали школу в Тверской области
Нарушения в сфере миграционного законодательства выявила прокуратура Андреапольского района. При проверке установлено, что для осуществления ремонтных работ на территории андреапольской средней общеобразовательной школы № 2 были незаконно привлечены граждане Узбекистана.
Мигранты делали капитальный ремонт спортзала школы, не имея разрешения либо патента на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
Прокуратурой иностранные граждане привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в сумме 2000 рублей каждому.
Организация-подрядчик, привлекшая к труду нелегалов, по итогам рассмотрения административных дел, оштрафована на 750 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU