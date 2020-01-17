Еще двух осиротевших медвежат привезли на воспитание в Тверскую область

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:14:46+03:00

Самец охотно ест, а самка пока от еды отказывается Фото: vk.com/Центр спасения медвежат-сирот (скрин видео)

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Трагедия в медвежьей семье произошла в Вологодской области. Медведица покинула берлогу, испугавшись звуков лесозаготовительной техники, а медвежата остались одни. Их нашли люди и передали в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. А уже оттуда их привезли в Тверскую область.

Воспитываться медвежата будут в Центре спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Торопецкого района. Когда косолапые подрастут и будут готовы к самостоятельной жизни, их выпустят на свободу.

Напомним, подобная история не так давно произошла в лесах Карелии. Там без матери остались двое медвежат в возрасте одной недели.

Двое малышей, которые поступили в Центр спасения медвежат сирот на днях, чуть постарше.

- Эта пара крупнее первенцев: весят 1,4 - 1,6 кг, приблизительный возраст - около трех недель, - сообщили специалисты Центра спасения медвежат-сирот. - При осмотре малышей никаких видимых повреждений не обнаружено, но не исключена вероятность развития пневмонии, симптомы которой проявляются не сразу.

Один медвежонок ест охотно - это самец, а вот самка от еды отказывается, поэтому ее состояние вызывает опасения.

Медвежатам около трех недель, их вес - около 1,6 кг Фото: vk.com/Центр спасения медвежат-сирот (скрин видео)

- Вместе со специалистами по диким животным из Госпиталя дикой природы мы ведем постоянное наблюдение за состоянием медвежьих малышей и, в случае ухудшения их здоровья, будем проводить лечение, - отмечают в центре.

Трагедия еще в одной медвежьей семье - 2 медвежат в Вологодской области остались сиротами.

ИСТОЧНИК KP.RU