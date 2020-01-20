2020-01-20T18:03:34+03:00
Общество

Стальные листы с именами павших воинов для Ржевского мемориала отливают в Петербурге

Памятник планируется открыть этим летом к юбилею Великой Победы
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Ржевский мемориал Советскому солдату должны открыть к празднованию 75-летия Великой Победы Фото: ПТОРжевский мемориал Советскому солдату должны открыть к празднованию 75-летия Великой Победы Фото: ПТО
Изменить размер текста:

На двух предприятиях Санкт-Петербурга приступили к отливке элементов входной группы Ржевского мемориала Советскому солдату, создаваемого в Тверской области. Его должны открыть к празднованию 75-летия Великой Победы.

- Монумент, который создается под Ржевом – это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств, – считает губернатор Игорь Руденя.

Центральная фигура мемориала — 25-метровый бронзовый монумент Советского солдата весом более 80 тонн — станет самым масштабным в мире памятником сражавшимся с фашизмом воинам Красной Армии. Сейчас в Ржевском районе идет поэтапная сборка мощного монумента. Его создал московский скульптор Андрей Коробцов под впечатлением от стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В основании памятника будут устроены две стилизованные под окопы стены. Как рассказал архитектор мемориала Константин Фомин, они будут облицованы листами из сверхпрочной и крайне долговечной кортеновской стали. На них увековечат имена десятков тысяч советских воинов, погибших под Ржевом. Отливка этих листов как раз и идёт на двух питерских предприятиях.

Проект строительства Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Монумент создаётся на спонсорские средства и народные пожертвования. Внести свой вклад можно на сайте dar.histrf.ru. Уже собрано более 306,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери ждать "скорую помощь" на вызов придется около 17 минут
Медвежонок-самка, привезенная в Тверскую область из Вологодчины, начала есть
Жительница Бологое Тверской области наврала о беременности, чтобы выйти замуж за иностранца
В Твери местный житель основал незаконный бизнес по продаже поддельных сигарет
Руководитель Следственного комитета Тверской области Альберт Кизимов проведет он-лайн прием граждан
Нейрохирургическое отделение клинической больницы скорой медпомощи Твери капитально отремонтировали
Стальные листы с именами павших воинов для Ржевского мемориала отливают в Петербурге
В Тверской области спасатели вытащили из реки тонущую собаку
Житель Тверской области убил своего знакомого, ударив его ножом в сердце
Столпотворение детей войны в соцзащите прокомментировали в профильном министерстве Тверской области
В микрорайоне «Радужный» в Твери готовят котлован под строительство новой школы
В Твери иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавший
Жители Тверской области стали чаще простужаться
Новый пешеходный мост через Тьмаку построят у Обелиска Победы в Твери