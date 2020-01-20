Стальные листы с именами павших воинов для Ржевского мемориала отливают в Петербурге

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:03:34+03:00

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На двух предприятиях Санкт-Петербурга приступили к отливке элементов входной группы Ржевского мемориала Советскому солдату, создаваемого в Тверской области. Его должны открыть к празднованию 75-летия Великой Победы.

- Монумент, который создается под Ржевом – это федеральный проект, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе. Мемориал будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения граждан разных возрастов из регионов России и других государств, – считает губернатор Игорь Руденя.

Центральная фигура мемориала — 25-метровый бронзовый монумент Советского солдата весом более 80 тонн — станет самым масштабным в мире памятником сражавшимся с фашизмом воинам Красной Армии. Сейчас в Ржевском районе идет поэтапная сборка мощного монумента. Его создал московский скульптор Андрей Коробцов под впечатлением от стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В основании памятника будут устроены две стилизованные под окопы стены. Как рассказал архитектор мемориала Константин Фомин, они будут облицованы листами из сверхпрочной и крайне долговечной кортеновской стали. На них увековечат имена десятков тысяч советских воинов, погибших под Ржевом. Отливка этих листов как раз и идёт на двух питерских предприятиях.

Проект строительства Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Монумент создаётся на спонсорские средства и народные пожертвования. Внести свой вклад можно на сайте dar.histrf.ru. Уже собрано более 306,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU