Столпотворение детей войны в соцзащите прокомментировали в профильном министерстве Тверской области

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:34:31+03:00

Льготы для детей войны в регионе начали действовать с начала года

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Министерство социальной защиты населения Тверской области оперативно отреагировало на публикацию "КП"-Тверь" об очередях в Центре социальной поддержки населения города Твери, что на Склизкова, 48.

Напомним, сегодня, 20 января 2020 года, в огромные очереди в учреждении выстроились пенсионеры, желающие подтвердить свой статус детей войны и получить соответствующие удостоверения. Статус могут подтвердить жители региона, рождённые с 1 января 1928 года до 30 декабря 1945 года. Соответствующий закон был подписан весной 2019-го, а в силу льготы вступили 1 января 2020-го.

Пенсионеры поспешили получить удостоверения и спровоцировали толчею в учреждении соцзащиты.

В ответ на публикацию о происходящем в ЦСПН министр социальной защиты населения Елена Хохлова сообщила, что сроки выдачи удостоверений не ограничены. А для того, чтобы уменьшить очереди уже выделены дополнительные рабочие места.

Министр также отмечает, что для получения удостоверения, пенсионер может обращаться не только в Центр соцподдержки населения, но и в филиалы МФЦ (Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг). А для тех, кто не может выйти из дома и находится на надомном соцобслуживании, организована выездная форма приёма документов. Последнее также касается пенсионеров, живущих в стационарных учреждениях.

Такие очереди сегодня стояли в городском Центре соцподдержки.Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU