2020-01-20T13:13:56+03:00
Общество

Киосков "Тверьсоюзпечати" в Твери больше нет

У них новый собственник
Виктория ТУШКОВА
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В понедельник утром киоски оказались закрытыми.В понедельник утром киоски оказались закрытыми.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В понедельник, 20 января, утром многие жители Твери, спешащие за привычными покупками в киоски «Тверьсоюзпечать», были неприятно удивлены — киоски оказались закрытыми. Действительно, на двух киосках, которые посетила «КП»-Тверь», получив тревожные сигналы от читателей, были опущены жалюзи. Ещё в одном удалось обнаружить работников, которые сообщили, что киоски в городе сегодня действительно закрыты и когда откроются — неизвестно.

Как выяснила «КП»-Тверь», неудобства эти временные и связаны со сменой собственника сети киосков. Новый владелец — московская компания «Кардос-Ритейл». Известно, что представительство в Твери открывать компания не планирует, будет работать, что называется, «по удалёнке». Дозвонившись в «Кардос-Ритейл», мы узнали, что длительная остановка работы киосков не планировалась.

- По нашим данным все 28 киосков уже должны работать, - заверили нас в «Кардос-Ритейл».

Вероятно, просто не все киоски успели вовремя закончить учёт или какие-либо другие необходимые процедуры. Редакция «КП»-Тверь» надеется, что завтра с утра все 28 киосков откроются и читатели смогут купить в них свежий номер «Комсомолки».

Новый собственник также сказал, что в киосках можно будет пополнить транспортную карту, сейчас заключаются соответствующие договоры. На вопрос, что имеется ввиду - «Иволга» или новая карта - «Волга», о введении которой 17 января сообщило региональное правительство, в компании ответили, что по их сведениям это одно и то же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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