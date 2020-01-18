2020-01-18T22:10:33+03:00
Общество

Из-за затопленной купели Крещениские купания в Кашине Тверской области отменять не стали

Верующих ждут на набережной Михаила Ушакова
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Крещенская купель в Кашине выглядит совсем не по-зимнему Фото: ok.ru/"КАШИН вчера, сегодня, завтра"/Наталья НикитинаКрещенская купель в Кашине выглядит совсем не по-зимнему Фото: ok.ru/"КАШИН вчера, сегодня, завтра"/Наталья Никитина
Изменить размер текста:

Крещенские купания в Кашине состоятся. Об том вечером, 18 января сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Накануне жители города встревожились, что обряд придется отменить по причине того, что крещенская купель на набережной Михаила Ушакова ушла под воду. Уровень воды в реке Кашинке, на берегу которой сооружен плот и поручни, поднялся. Об этом местные жители сообщили в группе "КАШИН вчера, сегодня, завтра" в соцсети.

- Купель в Кашине будет использоваться в мероприятиях, подтопило только мостики, вода ушла, - заверили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Меры безопасности во время купаний в Кашине усилят. Как и планировалось, отогреться и переодеться жители смогут в теплых палатках. Всех желающих угостят горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за затопленной купели Крещениские купания в Кашине Тверской области отменять не стали
Дмитрий Синягин покинул пост главы Заволжского района Твери
Травмпункты в Твери работают по новому графику
Биологи Твери волнуются: в городе распустились редкие апрельские цветы
Замдиректора МУПа в Тверской области задержан за взятку
Пропавшие в Тверской области мальчики найдены живыми
В Твери прошли первые Крещенские богослужения и чины освящения воды
В Калязине Тверской области пропали двое мальчиков
За одну ночь трое молодых людей обокрали восемь магазинов в Твери
Девять педагогов из тверских школ поборются за звание "Учитель года - 2020"
Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери
31-летний мотоциклист пострадал в ДТП в Оленино Тверской области
Уникальные арт-объекты приглашают увидеть на выставке «Фантазии в стиле steampunk…» в Твери
В 2019 году вертолеты санавиации Тверской области вылетали на вызовы 210 раз
Школьников в Твери обследуют с помощью передвижного флюорографического комплекса
Вор-карманник обокрал на вокзале в Твери спящего пассажира
Жителям Твери разрешили еще две недели бесплатно парковаться на платных парковках
Крещенский плот-купель, с которого можно будет окунуться в воду в Твери, почти готов