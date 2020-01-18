Из-за затопленной купели Крещениские купания в Кашине Тверской области отменять не стали

18 Янв. 2020 2020-01-18T22:10:33+03:00

Крещенская купель в Кашине выглядит совсем не по-зимнему Фото: ok.ru/"КАШИН вчера, сегодня, завтра"/Наталья Никитина

Изменить размер текста: A A

Крещенские купания в Кашине состоятся. Об том вечером, 18 января сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Накануне жители города встревожились, что обряд придется отменить по причине того, что крещенская купель на набережной Михаила Ушакова ушла под воду. Уровень воды в реке Кашинке, на берегу которой сооружен плот и поручни, поднялся. Об этом местные жители сообщили в группе "КАШИН вчера, сегодня, завтра" в соцсети.

- Купель в Кашине будет использоваться в мероприятиях, подтопило только мостики, вода ушла, - заверили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Меры безопасности во время купаний в Кашине усилят. Как и планировалось, отогреться и переодеться жители смогут в теплых палатках. Всех желающих угостят горячим чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU