Из-за затопленной купели Крещениские купания в Кашине Тверской области отменять не стали
Крещенские купания в Кашине состоятся. Об том вечером, 18 января сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.
Накануне жители города встревожились, что обряд придется отменить по причине того, что крещенская купель на набережной Михаила Ушакова ушла под воду. Уровень воды в реке Кашинке, на берегу которой сооружен плот и поручни, поднялся. Об этом местные жители сообщили в группе "КАШИН вчера, сегодня, завтра" в соцсети.
- Купель в Кашине будет использоваться в мероприятиях, подтопило только мостики, вода ушла, - заверили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Меры безопасности во время купаний в Кашине усилят. Как и планировалось, отогреться и переодеться жители смогут в теплых палатках. Всех желающих угостят горячим чаем.
ИСТОЧНИК KP.RU