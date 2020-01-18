Пропавшие в Тверской области мальчики найдены живыми
В Тверской области благополучно завершены поиски двух пропавших мальчиков - жителей Калязина, которые пропали 17 января.
Напомним, дети ушли из дома и не вернулись. Их искали следователи, полицейские, волонтеры. Были опрошены родственники и соседи.
18 января несовершеннолетние были обнаружены у своего приятеля в тот момент, когда пришли к нему в утреннее время домой.
- В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства их безвестного отсутствия. Со слов детей, всю ночь они гуляли, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Следственное управление СК России по Тверской области выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках пропавших.
ИСТОЧНИК KP.RU