2020-01-18T15:27:00+03:00
Общество

Пропавшие в Тверской области мальчики найдены живыми

Дети всю ночь гуляли, а потом пошли в гости к приятелю
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавшие в Калязине мальчики найдены живымиПропавшие в Калязине мальчики найдены живымиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Тверской области благополучно завершены поиски двух пропавших мальчиков - жителей Калязина, которые пропали 17 января.

Напомним, дети ушли из дома и не вернулись. Их искали следователи, полицейские, волонтеры. Были опрошены родственники и соседи.

18 января несовершеннолетние были обнаружены у своего приятеля в тот момент, когда пришли к нему в утреннее время домой.

- В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства их безвестного отсутствия. Со слов детей, всю ночь они гуляли, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Следственное управление СК России по Тверской области выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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