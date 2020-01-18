В Твери прошли первые Крещенские богослужения и чины освящения воды

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:19:37+03:00

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В субботу, 18 января, в Твери прошли первые Крещенские богослужения и чин освящения воды.

Службы проходят во всех храмах города. В Воскресенском кафедральном соборе богослужение и чин освящения воды провел митрополит Тверской и Кашинский Савва. В Соборе святого Александра Невского праздничное богослужение и чин освящения воды провел настоятель храма Кирилл Алексеев, вместе с ним служили иерей Роман Иванов, ерей Александр Валов и протодиакон Николай Радцевич. Служба длилась около часа, после чина освящения прихожане смогли набрать воды. В 17:00 в храмах города будет отслужено всенощное бдение праздника Богоявления Господня.

Второе водоосвящение пройдет 19 января или после ночной, или после утренней службы. Обычно утренняя начинается в 9.00.

После чина освящения воды, вечером, верующие будут окунаться в иордань. В Твери это можно сделать у пирса Речного вокзала в Заволжском районе.

Всего в Тверской области определено более 40 мест для Крещенских купаний.

ИСТОЧНИК KP.RU