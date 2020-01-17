2020-01-17T15:40:39+03:00
Общество

Митрополит Тверской и Кашинский Савва будет служить праздничную литургию в Вышнем Волочке

В Богоявленском соборе пройдет чин освящения воды
Ольга ТРОФИМОВА
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Божественные литургии пройдут в храмах 18 и 19 января Фото: ПТОБожественные литургии пройдут в храмах 18 и 19 января Фото: ПТО
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В субботу, 18 января, в Твери, в Воскресенском кафедральном соборе митрополит Тверской и Кашинский Савва проведет богослужение и чин освящения воды. Божественная литургия начнется в 9:00 утра.

В Крещение, 19 января, в 9:00 утра владыка возглавит праздничную Божественную литургию в Богоявленском Соборе, после чего совершит чин Великого освящения воды. В 17:00 в соборе будет отслужено всенощное бдение праздника Богоявления Господня.

Окунуться в иордань жители Вышнего Волочка смогут на реке Цна рядом с храмом. Она будет открыта с 19:00 вечера 18 января.

Напомним, что всего в Тверской области определено более 40 мест для Крещенских купаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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