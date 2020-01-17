2020-01-17T13:19:37+03:00
Происшествия

Житель Тверской области обналичивал деньги через фирмы-"однодневки"

На незаконной банковской деятельности мужчина заработал 2,6 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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На незаконной банковской деятельности мужчина заработал 2,6 млн рублейНа незаконной банковской деятельности мужчина заработал 2,6 млн рублейФото: Анастасия Осипова
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Факт незаконной банковской деятельности на территории Твери выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области. Полицией установлено, что ее осуществлял 54-летний местный житель.

Подозреваемый незаконно обналичивал денежные средства через юридические лица, имеющие признаки фирм-"однодневок", и получал комиссионное вознаграждение от каждой проведенной им финансовой операции. Его доход составил 2 600 000 рублей.

При обысках обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, электронные носители информации, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.

Возбуждено уголовное дело. За незаконную банковскую деятельность мужчине грозит четыре года колонии. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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