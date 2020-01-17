Житель Тверской области обналичивал деньги через фирмы-"однодневки"
Факт незаконной банковской деятельности на территории Твери выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области. Полицией установлено, что ее осуществлял 54-летний местный житель.
Подозреваемый незаконно обналичивал денежные средства через юридические лица, имеющие признаки фирм-"однодневок", и получал комиссионное вознаграждение от каждой проведенной им финансовой операции. Его доход составил 2 600 000 рублей.
При обысках обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, электронные носители информации, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.
Возбуждено уголовное дело. За незаконную банковскую деятельность мужчине грозит четыре года колонии. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU