2020-01-17T12:52:44+03:00
Общество

В Тверской области пройдет профилактический рейд "Контроль трезвости"

Водителей будут проверять на алкоголь с 17 по 19 января
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"В Тверской области пройдет "Контроль трезвости"Фото: Алексей ФОКИН
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В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 17 по 19 января на улицах областной столицы будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.

Отметим, что по итогам прошлого года на дорогах Тверской области было выявлено более 5000 пьяных водителей. По их вине произошло 248 ДТП, в которых 34 человека погибли и 326 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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