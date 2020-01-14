2020-01-14T15:44:11+03:00
Происшествия

На переезде в Тверской области поезд протаранил легковушку

Обошлось без пострадавших
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На переезде в Тверской области легковушку протаранил поездНа переезде в Тверской области легковушку протаранил поездФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Авария произошла утром, 14 января, на железнодорожном переезде у станции Медведево в городе Бологое Тверской области. О случившемся сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Водитель легкового автомобиля выехал на переезд в том момент, когда световая сигнализация указывала на приближающийся рабочий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения.

Известно, что в ДТП никто не пострадал. Поезд не сходил с рельсов, другие поезда следовали в соответствии с расписанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серия новых литературных встреч "Осторожно: поэзия!" пройдет в Твери
В Твери задержали жителя Средней Азии с крупной партией наркотиков
Искупаться в Крещение в Твери можно будет у пирса Речного вокзала
Тверской дуэт «Витамин Б» стал седьмым на конкурсе «Новая звезда-2020»
Житель Торжокского района, обвиняемый в убийстве знакомого, предстанет перед судом
Третий матч домашней серии не принес победу "Динамо" Тверь
На переезде в Тверской области поезд протаранил легковушку
Женщина выставила стекло и проникла в дом в Тверской области
В Тверской области зарегистрирован первый случай бешенства в этом году
Мужчина с ружьём ограбил торговый павильон в Тверской области
Директору строительной фирмы в Твери грозит тюремный срок за нарушение авторских прав
В Калининском районе Тверской области АГЗС работала с нарушениями
Жители Тверской области будут меньше платить за вывоз мусора
В Твери ямы на дорогах заливают асфальтом, который не боится мороза