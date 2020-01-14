На переезде в Тверской области поезд протаранил легковушку

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:44:11+03:00

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Авария произошла утром, 14 января, на железнодорожном переезде у станции Медведево в городе Бологое Тверской области. О случившемся сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Водитель легкового автомобиля выехал на переезд в том момент, когда световая сигнализация указывала на приближающийся рабочий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения.

Известно, что в ДТП никто не пострадал. Поезд не сходил с рельсов, другие поезда следовали в соответствии с расписанием.

ИСТОЧНИК KP.RU