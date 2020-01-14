На переезде в Тверской области поезд протаранил легковушку
Обошлось без пострадавших
На переезде в Тверской области легковушку протаранил поездФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Авария произошла утром, 14 января, на железнодорожном переезде у станции Медведево в городе Бологое Тверской области. О случившемся сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Водитель легкового автомобиля выехал на переезд в том момент, когда световая сигнализация указывала на приближающийся рабочий поезд. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения.
Известно, что в ДТП никто не пострадал. Поезд не сходил с рельсов, другие поезда следовали в соответствии с расписанием.
ИСТОЧНИК KP.RU