2020-01-14T12:11:36+03:00
Происшествия

В подъезде многоэтажки в Твери нашли тело убитой женщины

В случившемся разбираются следователи
Ирина ТАРАСОВАОльга ТРОФИМОВА
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Дом, в котором было совершено преступление Фото: СУ СК РФ по Тверской областиДом, в котором было совершено преступление Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Тело 57-летней женщины с признаками криминальной смерти было обнаружено 11 января 2020 года на лестничной площадке многоэтажного дома на улице Благоева в Заволжском районе Твери.

- Следователем Следственного комитета и сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

"КП"-Тверь" побеседовала с соседями погибшей.

- Жила она в первом подъезде нашего дома на первом этаже. У нее двое сыновей. Но так как в семье было что-то неблагополучно, женщина не жила с ними - уехала, а квартиру им оставила. Приходила редко, чтобы навестить и проверить, как дела, - сообщают жители подъезда.

Так было и в этот раз. Что именно произошло в ночь убийства выяснит следствие. А пока известно, что утром женщину на лестничной клетке, между первым и вторым этажом, нашла соседка.

- Это было в семь часов утра. Она как раз шла собаку выгуливать и увидела, - рассказывают соседи погибшей. - Та женщина, бедняжка, лежала в огромной луже крови. Видимо, пошла за помощью, раненая. Мы еще потом подумали, почему на второй этаж, если можно было и в квартиру на первом позвонить. Тут же мы вызвали криминалистов. И уже в 9 часов утра в подъезде все убрали и ее увезли. Быстро сработали.

По рассказам соседей, под подозрение в совершении преступления попал сын погибшей.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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