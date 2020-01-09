Хоккеист из Твери Илья Ковальчук купил дом в "звездном" районе Беверли-Хиллз

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:22:38+03:00

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Форвард из Твери Илья Ковальчук обзавелся новой элитной недвижимостью в Лос-Анджелесе. А точнее в Трусдейл-Истейтс - это "звездный" район Беверли-Хиллз, у подножия гор Санта-Моника. Об этом сообщило издание "Сплетник".

Район знаменит тем, что в свое время в нем проживали Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, президент США Ричард Никсон, Дженнифер Энистон и другие звезды.

Известно, что особняк общей площадью около 576 квадратных метров обошелся российскому хоккеисту в 11,2 млн. долларов.

Издание отмечает, что вилла была вставлена на продажу еще в 2018 году и тогда стоила прядка 16 млн. долларов.

Особняк площадью 576 квадратных метров расположен в "звездном" районе Беверли-Хиллз Фото: spletnik.ru

Дом одноэтажный, отделан натуральным камнем, в нем пять спален и ванных комнат, кухня, столовая, кабинет, гостиная и массажный кабинет, из окон открывается вид на город и океан. А на территории есть бар, барбекю-зона, бассейн и джакузи.

На территории виллы есть бар, барбекю-зона, бассейн и джакузи Фото: spletnik.ru

Кстати, несколько дней назад стало известно о том, что Илья Ковальчук теперь будет играть за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс". Двухсезонный контракт с 36-летним хоккеистом был подписан 3 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU