2020-01-04T10:25:17+03:00
Спорт

Форвард из Твери Илья Ковальчук будет играть за канадский "Монреаль"

Двухсторонний контракт подписали 3 января
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Илья Ковальчук подписал контракт с канадским "Монреалем"Илья Ковальчук подписал контракт с канадским "Монреалем"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" подписал контракт с российским нападающим Ильей Ковальчуком.

- Об условиях двухсезонного контракта договорились в эту пятницу, - сообщает официальный сайт команды.

Известно, что согласно двустороннему контракту, зарплата хоккеиста составит 700 тыс. долларов до конца сезона.

В настоящее время канадский "Монреаль" находится на девятом месте в Лиге. Игроки и тренерский состав уверены, что присутствие Ковальчука поможет им улучшить результат.

Напомним, 36-летний россиянин в середине декабря стал свободным агентом без ограничений, расторгнув контракт с "Лос-Анджелес Кингс".

По итогам 2019 года Илья Ковальчук занял десятую строчку в ТОПе самых богатых спортсменов России. За прошедший год он заработал 8 млн 300 тысяч долларов, СМИ упоминали о нем 31 959 раз, в за его жизнью в рунете следит 389 821 подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Илья Ковальчук»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первенство города по автокроссу "Рождественская гонка" начинается в Твери
Загадочная "Снегодамочка" ждет жителей Твери на улице Трехсвятской
Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Калязинский район
Два автомобиля столкнулись у автозаправки в Твери
Форвард из Твери Илья Ковальчук будет играть за канадский "Монреаль"
"Сапсан" насмерть сбил человека в Тверской области
"Новогодний автобус" с сегодняшнего дня курсирует по маршруту №36 в Твери
Женщина сломала руку, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области мужчина зарезал ножом свою соседку по коммунальной квартире
В шаге от победы: группа "Витамин Б" из Тверской области выступила в полуфинале конкурса "Новая Звезда" на федеральном канале
В Твери мужчина и женщина прятали в тайники "тяжелые" наркотики
В Твери женщина нашла в коробке десять маленьких щенков
Безработная жительница Тверской области подозревается в мошенничестве с микрозаймами
Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Тверской области
В канун Рождества жителей Твери приглашают потанцевать на "Снежном балу"
Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи
Детям в Твери показывают сказки, фильмы и проводят мастер-классы
Взрыв газа в квартире в Твери мог произойти по вине сборщика кухни
Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом