Форвард из Твери Илья Ковальчук будет играть за канадский "Монреаль"

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:25:17+03:00

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" подписал контракт с российским нападающим Ильей Ковальчуком.

- Об условиях двухсезонного контракта договорились в эту пятницу, - сообщает официальный сайт команды.

Известно, что согласно двустороннему контракту, зарплата хоккеиста составит 700 тыс. долларов до конца сезона.

В настоящее время канадский "Монреаль" находится на девятом месте в Лиге. Игроки и тренерский состав уверены, что присутствие Ковальчука поможет им улучшить результат.

Напомним, 36-летний россиянин в середине декабря стал свободным агентом без ограничений, расторгнув контракт с "Лос-Анджелес Кингс".

По итогам 2019 года Илья Ковальчук занял десятую строчку в ТОПе самых богатых спортсменов России. За прошедший год он заработал 8 млн 300 тысяч долларов, СМИ упоминали о нем 31 959 раз, в за его жизнью в рунете следит 389 821 подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU