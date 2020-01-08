2020-01-08T20:10:03+03:00
Происшествия

В Твери горит ангар, на месте работают спасатели

Причина пожара пока не установлена
Ирина ТАРАСОВА
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Горит неэксплуатируемый ангарГорит неэксплуатируемый ангарФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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8 января около 19.00 в главное правление МЧС Росси по Тверской области поступило сообщение о пожаре в Твери по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, д. 4.

На месте выяснилось, что горит неэксплуатируемый ангар.

- На месте пожара работают два отделения ПСЧ-3, два отделения СПСЧ, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Тверской области.

В 19.19 открытое горение было локализовано. А в 19.32 - ликвидировано.

Причина пожара пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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