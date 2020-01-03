В Твери женщина нашла в коробке десять маленьких щенков

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:05:28+03:00

Щенки игривые, хорошо кушают и уже гавкают Фото: vk.com/tverhelpanimals/Karina Akopian

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Неожиданный "сюрприз" обнаружила в канун новогодней ночи жительница Твери у подземного перехода в районе железнодорожного вокзала. Женщина не смогла пройти мимо картонной коробки, в которой плакали и замерзали десять маленьких щенков.

Выяснилось, что спасительницу зовут Татьяна. Свою находку сердобольная женщина принесла домой. Собачьи малыши оказались очень шустрыми и игривыми, хорошо кушают, но оставить их у себя женщина не может.

В "Инициативной группе по защите животных г. Тверь" для щенков ищут новый дом или временную передержку. Животные нуждаются в корме и большой просторной клетке, потому что пока они "живут" в коробке и бегают по всей квартире.

- Собаки все на одну мордочку. Это три девочки и семь мальчиков. Уже гавкают, - сообщает дочь женщины Карина.

Связаться с Кариной и узнать о возможной помощи или забрать домой щенка можно по тел.: +7 (920) 158-85-10.

Малыши ищут дом Фото: vk.com/tverhelpanimals/Karina Akopian

Среди щенков - три девочки и семь мальчиков Фото: vk.com/tverhelpanimals/Karina Akopian

ИСТОЧНИК KP.RU