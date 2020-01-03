В Твери женщина нашла в коробке десять маленьких щенков
Неожиданный "сюрприз" обнаружила в канун новогодней ночи жительница Твери у подземного перехода в районе железнодорожного вокзала. Женщина не смогла пройти мимо картонной коробки, в которой плакали и замерзали десять маленьких щенков.
Выяснилось, что спасительницу зовут Татьяна. Свою находку сердобольная женщина принесла домой. Собачьи малыши оказались очень шустрыми и игривыми, хорошо кушают, но оставить их у себя женщина не может.
В "Инициативной группе по защите животных г. Тверь" для щенков ищут новый дом или временную передержку. Животные нуждаются в корме и большой просторной клетке, потому что пока они "живут" в коробке и бегают по всей квартире.
- Собаки все на одну мордочку. Это три девочки и семь мальчиков. Уже гавкают, - сообщает дочь женщины Карина.
Связаться с Кариной и узнать о возможной помощи или забрать домой щенка можно по тел.: +7 (920) 158-85-10.
Малыши ищут дом Фото: vk.com/tverhelpanimals/Karina Akopian
Среди щенков - три девочки и семь мальчиков Фото: vk.com/tverhelpanimals/Karina Akopian
ИСТОЧНИК KP.RU