Если новогодний мусор в Тверской области не вывозят, нужно звонить

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:28:05+03:00

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Все мы помним 1 января 2019 года – мусорные площадки лишились контейнеров, был прекращён вывоз отходов и город оказался заваленным объедками, очистками, тарой и прочими отходами.

В наступившем 2020 году этого не повторится. По крайней мере, без веских причин этого произойти не должно. За год в Тверской области заработал единый региональный оператор по вывозу бытовых отходов – компания ТСАХ.

Заменены контейнеры на площадках, налажен контроль над их очисткой и утилизацией мусора.

Между тем, ТСАХ призывает жителей Тверской области, если они видят переполненные мусорные контейнеры, особенно 1 января, звонить на телефон горячей линии: 8 (800) 250-99-48 (часы приема обращений 01.01.2019 с 10-00 до 18-00, выходные и праздничные дни с 09-00 до 17-00).

Также обращения можно направлять в группу в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU