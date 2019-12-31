2019-12-31T19:04:20+03:00
Общество

По Твери ходит троллейбус с новогодней ёлкой в салоне

Фотографией праздничной рогатой машины в соцсети поделились очевидцы
Виктория ТУШКОВА
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Новогодний троллейбус в Твери, внутри - живая ёлочка! Фото: https://vk.com/vktver/Илья ГавриловНовогодний троллейбус в Твери, внутри - живая ёлочка! Фото: https://vk.com/vktver/Илья Гаврилов
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Фотографию новогоднего троллейбуса, следующего по второму маршруту, опубликовал в городском интернет-сообществе "Тверь ВКонтакте" очевидец, Илья Гаврилов. Снимок сделан с улицы, но через открытые двери троллейбуса видно самую настоящую, живую ёлочку, установленную в салоне рогатой машины.

Под фото - одобрительные комментарии: "Команда троллейбуса любит свою машину и работу. Спасибо Вам, порадовали!", "Супер ребята", и другие.

Такой вот милый новогодний креатив. "КП"-Тверь" надеется, что в этот слякотный день ёлочка в троллейбусе подарила заряд праздничного настроения пассажирам и водителю.

Новогодний троллейбус в Твери, внутри - живая ёлочка! Фото: https://vk.com/vktver/Илья Гаврилов Фото: Виктория ТУШКОВА

Новогодний троллейбус в Твери, внутри - живая ёлочка! Фото: https://vk.com/vktver/Илья ГавриловФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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