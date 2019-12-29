Прощание с народным артистом Константином Юченковым состоится 31 декабря
Оно пройдёт в здании драмтеатра, где служил артист
Константин Юченков (22.06.1947 – 28.12.2019). Фото: Тверской театр драмы
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Народный артист России Константин Глебович Юченков скончался 28 декабря 2019 года вследствие продолжительной болезни. Артист ушёл на 73-м году жизни.
"Легенда Тверского академического театра драмы, актёр с искристыми глазами, говорящий со сцены собственной душой. Артист сногсшибательного таланта, с бездонным сердцем и неповторимой улыбкой. Человек высокой силы духа, все эпитеты о котором – скромные комплименты", - говорят о Константине Глебовиче в Тверском театре драмы.
Прощание с актёром состоится 31 декабря (во вторник) в 11:00 в здании театра.
ИСТОЧНИК KP.RU