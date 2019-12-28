2019-12-28T18:05:32+03:00
Общество

Скончался актёр Тверского театра драмы, народный артист Константин Юченков

В последнее время Константин Глебович в театре не играл по причине болезни
Виктория ТУШКОВА
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Скончался народный артист Константин Юченков. Фото: Тверской Театр драмыСкончался народный артист Константин Юченков. Фото: Тверской Театр драмы
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Год театра в России завершается печальными новостями. Сегодня не стало актёра Тверского театра драмы, народного артиста Константина Юченкова.

В последнее время Константин Глебович в театре не играл по причине болезни. Но был любим зрителем за множество ярких ролей, среди которых Вронский ("Анна Каренина"), Тригорин ("Чайка"), Подколесин ("Женитьба"), Панталоне ("Слуга двух господ") и многие другие.

Константин Юченков также снялся в клипе на песню "Кольщик" группы "Ленинград" (съёмки проходили в Тверском цирке, в декабре 2016 года).

На Малой сцене Тверского драматического театра Константин Глебович поставил спектакль «Норвежский круиз» по одноактным пьесам Ингер Хагеруп «Чай с лимоном» и Бьёрг Вик «Путешествие в Венецию».

Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Константина Юченкова.

СПРАВКА КП

Константин Глебович Юченков – актёр Тверского Театра драмы.

Народный артист России.

Лауреат фестиваля «Тверское золотое кольцо».

Лауреат Премии губернатора Тверской области в номинации "актёрская работа" за исполнение роли Евгения Арбенина в спектакле "Маскарад" по драме Лермонтова (2008 г.).

Лауреат почётного знака «Крест св.Михаила Тверского»(2012 г.).

Награждён знаком главы города Твери «За заслуги перед городом» (2017 г.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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