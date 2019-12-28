Скончался актёр Тверского театра драмы, народный артист Константин Юченков
Год театра в России завершается печальными новостями. Сегодня не стало актёра Тверского театра драмы, народного артиста Константина Юченкова.
В последнее время Константин Глебович в театре не играл по причине болезни. Но был любим зрителем за множество ярких ролей, среди которых Вронский ("Анна Каренина"), Тригорин ("Чайка"), Подколесин ("Женитьба"), Панталоне ("Слуга двух господ") и многие другие.
Константин Юченков также снялся в клипе на песню "Кольщик" группы "Ленинград" (съёмки проходили в Тверском цирке, в декабре 2016 года).
На Малой сцене Тверского драматического театра Константин Глебович поставил спектакль «Норвежский круиз» по одноактным пьесам Ингер Хагеруп «Чай с лимоном» и Бьёрг Вик «Путешествие в Венецию».
Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Константина Юченкова.
СПРАВКА КП
Константин Глебович Юченков – актёр Тверского Театра драмы.
Народный артист России.
Лауреат фестиваля «Тверское золотое кольцо».
Лауреат Премии губернатора Тверской области в номинации "актёрская работа" за исполнение роли Евгения Арбенина в спектакле "Маскарад" по драме Лермонтова (2008 г.).
Лауреат почётного знака «Крест св.Михаила Тверского»(2012 г.).
Награждён знаком главы города Твери «За заслуги перед городом» (2017 г.).
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