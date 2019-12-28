Водителя, бросившего без помощи сбитого им велосипедиста, разыскивает тверская Госавтоинспекция
ДТП произошло сегодня в городе Торопце, на улице Комсмомльской у дома №57. Автомобиль сбил велосипедиста, мужчину 57 лет. Он получил травмы и был доставлен в нелидовскую ЦРБ. По сообщению региональной Госавтоинспекции, опасности для его жизни сейчас нет.
Автомобиль же с места происшествия скрылся. Проедположительно, это может быть "ВАЗ 2114". Инспекторы ДПС просматривают записи камер видеонаблюдения и разыскивают водителя машины, сбившей велосипедиста.
Напомним, сегодня в регионе произошёл всплеск аварий с пострадавшими. Возможно одной из причин высокой аварийности стал выпавший снег, к которому за эту зиму водители не привыкли. Случались и "пьяные" ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU