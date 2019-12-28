2019-12-28T17:30:04+03:00
Происшествия

Водителя, бросившего без помощи сбитого им велосипедиста, разыскивает тверская Госавтоинспекция

Сегодня в регионе произошёл всплеск ДТП с пострадавшими
Виктория ТУШКОВА
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ДТП произошло здесь. Фото: УГИБДД по Тверской областиДТП произошло здесь. Фото: УГИБДД по Тверской области
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ДТП произошло сегодня в городе Торопце, на улице Комсмомльской у дома №57. Автомобиль сбил велосипедиста, мужчину 57 лет. Он получил травмы и был доставлен в нелидовскую ЦРБ. По сообщению региональной Госавтоинспекции, опасности для его жизни сейчас нет.

Автомобиль же с места происшествия скрылся. Проедположительно, это может быть "ВАЗ 2114". Инспекторы ДПС просматривают записи камер видеонаблюдения и разыскивают водителя машины, сбившей велосипедиста.

Напомним, сегодня в регионе произошёл всплеск аварий с пострадавшими. Возможно одной из причин высокой аварийности стал выпавший снег, к которому за эту зиму водители не привыкли. Случались и "пьяные" ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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