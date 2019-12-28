Выпавший снег и алкоголь: на дорогах Тверской области бьются и опрокидываются машины

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-28T13:47:57+03:00

На дорогах Твери и области бьются и опрокидываются машины. Фото: УГИБДД по Тверской области

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Ночью и утром 28 декабря в Твери и области выпал снег. Совсем немного, но для нынешней зимы непривычно.

Возможно именно скользкая от снега дорога спровоцировала несколько ДТП.

Так в Больших Перемерках у дома №72, столкнулись два авто - легковая машина и фургон с тентом. Пострадал один из водителей, мужчина 48 лет, по информации региональной Госавтоинспекции угрозы его жизни нет.

В Старицком районе на 65-м километре дороги Тверь - Ржев в кювет вылетела ещё одна легковая машина. А в Западнодвинском районе на 353-м километре трассы М-9 "Балтия" опрокинулась фура "Ивеко", пострадал водитель. К счастью, травмы жизни не угрожают.

В Рамешковком районе на дороге Ариненское - Кушалино столкнулись "Газель и "Рено", пострадала женщина-водитель и пассажир легкового авто, их госпитализировали.

Но некоторые аварии определённо произошли по другим причинам. Ещё одно ДТП в Старицком районе на 48-м километре дороги Тверь-Ржев скорее всего произошло из-за того, что водитель был нетрезв. Мужчина 33 лет на "Москвиче 2141" при повороте налево не пропустил встречный "Ваз 2110". У водителя "Москвича" были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Пострадал в аварии 27-летний водитель "ВАЗа". Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану головы и ушиб плеча.

Авария в Больших Перемерках. Фото: УГИБДД по Тверской области

Авария в Больших Перемерках. Фото: УГИБДД по Тверской области

Машина вылетела в кювет. Фото: УГИБДД по Тверской области

Опрокинувшаяся Ивеко. Фото: УГИБДД по Тверской области

Авария в Рамешках. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП в Рамешках. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU