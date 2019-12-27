В Тверской области уклонист от армии оштрафован на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-27T09:54:03+03:00

В Тверской области уклонист от армии оштрафован на 20 тыс. рублей Фото: архив "КП"

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Перед судом предстал 26-летний житель Калязинского района, обвиняемый в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

В суде установлено, что виновный не являлся по повесткам для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии, не имея на то уважительных причин.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч.1 ст.328 УК РФ и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей, с учетом срока содержания подсудимого под стражей до вынесения приговора наказание смягчено до 20 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU