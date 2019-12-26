2019-12-26T16:20:16+03:00
Происшествия

В Твери разыскивают очевидцев ДТП на улице Советской

18 декабря у дома №7 из маршрутки выпала женщина
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ищут очевидцев ДТП на улице СоветскойВ Твери ищут очевидцев ДТП на улице СоветскойФото: Кирилл ЧАЩИН
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Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает ДТП на улице Советской, д.7. Днем, 18 декабря, водитель маршрутного такси №9 при высадке пассажиров не убедился, что все покинули транспортное средств и начал движение. В результате чего на проезжую часть из салона выпала 73-летняя женщина. Водитель с места аварии скрылся.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно-транспортном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия) звонить по телефонам: 8(4822)66-78-41, 8(4822)66-78-54; 8(904)001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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