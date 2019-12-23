2019-12-23T13:58:56+03:00
Политика

В Минтрансе РФ обсудили строительство северного обхода Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор Игорь Руденя обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом строительство северного обхода Твери Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом строительство северного обхода Твери Фото: ПТО
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В Минтрансе РФ состоялась встреча губернатора Игоря Рудени и министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Основной темой встречи стало строительство северного обхода Твери и развитие дорожной сферы Тверской области.

- Реализация проекта северного обхода Твери позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Идея обхода дала возможность привлечь крупных инвесторов, - отметил глава региона.

Проект по созданию северного обхода поддержан Министерством транспорта РФ.

На встрече Игоря Рудени и Евгения Дитриха шла речь о необходимости обустройства транспортной развязки на 314-м километре трассы М-11 «Нева». Она будет соединена с хордовой дорогой, которая пройдёт между трассами М-11, М-10 и М-9 с дальнейшим выходом к границе с Нижегородской областью. На реализацию проекта требуется около полутора лет.

Вместе с тем собравшиеся обсудили программу ремонта дорог в Тверской области в 2020 году и строительство Западного моста в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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