В Ботаническом саду Твери под елочку можно приносить ненужные пластиковые крышечки

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-22T12:02:53+03:00

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На традиционном семейном празднике "Живая ёлочка", который стартует в ботсаду в полдень 22 декабря, можно не только мастерить елочные игрушки, пить душистый чай и гулять на свежем воздухе, но и сдать пластиковые крышки от сока или воды на переработку.

Акция эта благотворительная, организована партнерами ботсада.

-Тем самым вместе мы можем помочь приобрести, в частности, инвалидную коляску конкретному ребенку.

За 2,5 года проекта с помощью сдачи крышек на переработку уже куплены коляски для 17 детей, - говорится в официальном сообщении ботсада в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU