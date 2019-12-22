Молодые художники-пейзажисты Твери смогут представить свои работы в Академии художеств

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-22T08:33:27+03:00

В Тверском художественном колледже им А.Г. Венецианова прошло награждение лауреатов престижного конкурса

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21 декабря в Тверском художественном колледже им А.Г. Венецианова чествовали молодых художников - лауреатов и дипломантов конкурса, посвященного памяти выдающегося советского художника Ефрема Зверькова. Конкурс проводился вот уже в 13 раз. Попробовать силы в арт-состязании могли молодые живописцы-пейзажисты.

-Этот конкурс дал хороший старт многим студентам. После колледжа многие лауреаты и победители конкурсов продолжили образование в творческих вузах Москвы и Санкт-Петербурга, - поясняют преподаватели Венециановки.

В этом году победителями стали Сергеева Армина и Квасова Вероника, студентки 4 курса отделения «живопись».

Конкурс проходит под патронажем Академии художеств в лице академика Академии художеств России, Заслуженного работника культуры РФ Любови Ширшовой, вдовы Ефрема Зверькова.

В 2021 году, в год столетия со дня рождения Ефрема Ивановича работы победителей конкурса снова будут представлены в Академии художеств.

ИСТОЧНИК KP.RU