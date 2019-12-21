В Тверь приехал Дед Мороз, но зиму так и не привёз
21 декабря в столицу Верхневолжья прибыли Дед Мороз со Снегурочкой. В выходной день встретиться с главным снежным волшебником в Городском саду собралось предостаточно народа.
В ожидании гостей, детей веселили сказочные ведущие – Белый и Желтый Зайцы.
Дед Мороз и его внучка Снегурочка появились в разгар танцев. Они фотографировались с посетителями, забрали несколько мешков писем с новогодними желаниями.
Потом гуляли по Рождественской ярмарке на улице Трехсвятской: поучаствовали в различных забавах, забрали очередную партию писем.
К сожалению, Дед Мороз не привёз в Тверь зиму - весь день температура держалась на отметке плюс два градуса, а непокрытые снегом городские газоны радовали глаз пробившейся кое-где зелёной травкой.
ИСТОЧНИК KP.RU