2019-12-21T20:46:42+03:00
Общество

В Тверь приехал Дед Мороз, но зиму так и не привёз

В Горсаду и на Трехсвятской прошли гуляния
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Вот он какой - Дед Мороз! Фото: администрация ТвериВот он какой - Дед Мороз! Фото: администрация Твери
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21 декабря в столицу Верхневолжья прибыли Дед Мороз со Снегурочкой. В выходной день встретиться с главным снежным волшебником в Городском саду собралось предостаточно народа.

В ожидании гостей, детей веселили сказочные ведущие – Белый и Желтый Зайцы.

Дед Мороз и его внучка Снегурочка появились в разгар танцев. Они фотографировались с посетителями, забрали несколько мешков писем с новогодними желаниями.

Потом гуляли по Рождественской ярмарке на улице Трехсвятской: поучаствовали в различных забавах, забрали очередную партию писем.

К сожалению, Дед Мороз не привёз в Тверь зиму - весь день температура держалась на отметке плюс два градуса, а непокрытые снегом городские газоны радовали глаз пробившейся кое-где зелёной травкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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