2019-12-21T08:09:15+03:00
Общество

Установлена цена на проезд в автобусах «Транспорта Верхнеаолжья» в Твери

Тарифы утверждены приказом РЭК
Алина ПЕТРОВА
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Вот такие красивые автобусы. Графика: пресс-Служба ПТОВот такие красивые автобусы. Графика: пресс-Служба ПТО
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С февраля 2020 года в Твери и Калининском районе пассажиров начнут возить автобусы недавно созданной компании «Транспорт Верхневолжья».

Новая транспортная модель, широко анонсированная властями, призвана улучшить качество перевозок.

20 декабря Региональная энергетическая комиссия (РЭК), эта организация отвечает за тарифы в регионе, издала приказ, где прописаны цены на билеты.

Итак: если оплатить проезд банковской картой, стоимость билетика составит 25 рублей.

При покупке абонемента цена билета будет уменьшаться в зависимости от количества поездок и может снизиться до 21 рубля. При оплате наличными за билет придётся заплатить 29 рублей.

Напомним, что сейчас стоимость билета в городском автобусе - 21 рубль. Но ходят они редко и нерегулярно, отчего большая часть горожан предпочитает ездить на маршрутках, где стоимость поездки варьируется от 25 до 30 рублей.

При поездке в Калининский район тариф составит 3,1 рубля за километр при оплате наличными и 3 рубля – по безналичному расчёту. Кроме этого на 25 пригородных маршрутах установлены тарифы от 2,3 до 2,9 рублей за 1 километр.

Льготы за проезд будут сохранены.

Кстати, в соцсетях уже появились фото пользователей, которые снимают новые синие автобусы с маркировкой «Транспорт Верхневолжья», машины проходят обкатку в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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