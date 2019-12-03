В новой транспортной модели Твери и Калининского района будет 85 маршрутов

В Твери ищут перевозчиков для работы на городских и пригородных маршрутах в рамках новой транспортной модели, которая начнёт работать уже в будущем феврале. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области разместило соответствующие аукционы на сайте госзакупок.

Всего планируется заключить четырнадцать контрактов для работы на 85 маршрутах. Общая сумма контрактов составит 22 млрд 616 млн 591 тыс. 500 рублей - более чем в два раза больше бюджета Твери. Заявки по всем аукционам закончат принимать 18 декабря, торги проведут также в один день - 20 декабря 2019 года.

С перевозчиками заключат договоры чуть менее, чем на семь лет - с февраля 2020-го по декабрь 2026 года. Заявки на участие в аукционе компания-перевозчик должна подтвердить деньгами или банковской гарантией.

Самый дорогой контракт, на 5 млрд 156 млн 325 тыс. 500 рублей достанется перевозчику, который возьмёт на себя обязанность обслуживать десять маршрутов: №№ 2, 6, 12, 51, 106, 125, 125р, 205, 208, 223.

Напомним, новая модель должна в целом повторить нынешнюю маршрутную сеть, но с введением некоторых дополнительных маршрутов и усилением существующих. Тарифы за проезд будут регулируемыми, сохранятся все льготы.

Коренным отличием новой модели пассажирских перевозок Твери от существовавшей в последнее время будет отсутствие электрического транспорта. По троллейбусным и трамвайным маршрутам пустят автобусы. Согласно информации правительства Тверской области, это будут автобусы экологичные, не ниже Евро-5 по общепринятой градации.

НА ЗАМЕТКУ

Городские маршруты, в том числе с выездом в Калининский район

№1: Железнодорожный вокзал - Центральная районная больница

№2: Южный - Мигалово

№3: 109-я ветка (промзона в районе мясокомбината) - Бежецкое шоссе (Калининское ДРСУ)

№6: Юность (молодёжный жилой комплекс) - Мамулино

№7: Улица Зелёная- микрорайон «Радужный»

№9: Юность - Мигалово

№10: улица 3-я Интернациональная - Химинститут

№12: деревня Деревнище (АТП) — Теплоэлектроцентраль-3

№14: Литвинки - Мигалово

№15: Гипермаркет «Глобус» - Теплоэлектроцентраль-3

№19: Сахарово - Завод «Центросвар»

№20: Энергоремонт - Мигалово

№21: Южный - Мигалово

№24: Торговый центр «Метро» - улица 1-я за линией

№27: Мамулино - Энергоремонт

№30: Завод «Центросвар» - улица Левитана

№31 Мамулино - «Перинатальный центр»

№33: Торговый центр «Глобус» - Мигалово

№33к: Торговый центр «Глобус» - Мигалово

№35: Южный - Сахарово

№36: Мамулино - Сахарово

№41: Улица Артюхиной - Химинститут

№42: Гипермаркет «Глобус» - Железнодорожный вокзал

№43: Университет - Микрорайон «Южный-Д» - Университет

№44: Торговый центр «Метро» - микрорайон «Радужный»

№45: Улица Зелёная - Центральная районная больница

№51: Торговый центр «Метро» - Литвинки

№52: Речной вокзал - Конечная улица

№55 Южный - микрорайон «Радужный»

№56: Бульвар Цанова - Микрорайон «Радужный»

№106: ТЦ «Метро» - Эммаусс

№116: Кривцово - Перинатальный центр

№154: Дмитрово-Черкассы - Пролетарка - Речной вокзал - Дмитрово-Черкассы (кольцевой)

№154к: Речной вокзал - Дмитрово-Черкассы - Пролетарка

№177: Лебедево - Тверь - Дачи

№177к: Лебедево (кладбище) - Железнодорожный вокзал

№202: Мясокомбинат - Дмитровское

№204: пос. Мамулино - пос. Заволжский

№205: Боровлёво-2 - Южный-Д - пос. Литвинки - ПМК - д. Городище - детский санаторий «Прометей»

№207: Боровлево-1- ул. Республиканская - д. Дм.-Черкассы - Боровлёво-1 (кольцевой)

№208: дачный кооператив Светлый - ТЭЦ-3 - микрорайон «Южный»

№211: пос. Мигалово - пос. 1-е Мая - Отрадное

№222: Железнодорожный вокзал - Лебедево

№222к: Пролетарка - Лебедево

№223: Боровлёво-1 - Южный - Черногубово

№227: ТЦ Глобус - Рябеево - Прудище

№228: пос. Аввакумово - микрорайон «Южный»

№233 пос. Химинститута (г. Тверь) - д. Николо-Малица

Пригородные маршруты

№101: Тверь - Александровка

№102: Тверь - Берёзка

№103: Тверь - ст. Кулицкая

№104: Тверь - п. Металлистов

№107: Тверь - Васильевский Мох

№108: Тверь - Квакшино

№109: Тверь - Бурашево

№110: Тверь - Восток

№111: Тверь - Лямово

№112: Тверь - Чуприяновка (через п. Крупской)

№113: Тверь - Даниловское

№114: Тверь - Кумордино

№115: Тверь - Петровское

№117: Глазково - Кобячево

№118: Тверь - Романово - Медное (кольцевой)

№119: Тверь (автовокзал) - Орша

№120: Тверь - Старый Погост (через п. Крупской)

№121: Тверь - з/с Савватьевский

№122: Тверь - Старый Погост (через п. Химинститута)

№123: Глазково - Андрианово

№125: Тверь - Эммаус - Редкино

№125р: Редкино - Тверь

№126: Тверь - Зверосовхоз (Ст. Мелково)

№127: Тверь -Андреевское

№128: Тверь - завод 1 Мая

№129: Тверь (Речной вокзал) - Орша

№130: Андреевское - Броды

№132: Тверь - Большие Горки

№133: Тверь - Тургиново

№135: Тверь - Пушкино

№136: Тверь - Панигино - Полубратово

№137: Тверь - Нестерово

№138: Тверь - Князево

№139: Тверь - Лисицкий Бор

№141: Тверь - Суховерково

№143: Тверь - Емельяново - Гостенево

№225: Тверь - Новое Семёновское