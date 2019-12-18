В Твери приглашают на творческую встречу с художником Театра драмы Николаем Юдиным

18 Дек. 23:01 2019-12-18T23:06:34+03:00

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В зале искусств библиотеки имени Горького Твери продолжается выставка "Театральный художник" художника-постановщика Тверского театра драмы Николая Юдина. Увидеть ее можно будет вплоть до 16 января включительно.

20 декабря в рамках выставки пройдёт творческая встреча с автором Николаем Юдиным, приуроченная к Году театра в России.

- Николай Юдин подробно расскажет о декорациях в спектаклях, проведёт розыгрыши, - уточняют организаторы.

За четыре года работы в Театре драмы Николай Юдин создал визуальную атмосферу для 18 спектаклей и теперь приоткроет тайну их рождения. Посетители узнают, как развивались и трансформировались сценические поиски художника влюбленного в свою профессию сценографа. А также смогут познакомиться с творчеством Николая Юдина на выставке «Театральный художник», расширить свои знания о театрально-декорационном искусстве.

Вход на творческую встречу свободный.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU