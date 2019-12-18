На Петербургском шоссе в Твери восстанавливают дорожное полотно
В Твери вновь перенесли сроки восстановления движения на пересечении Петербургского шоссе и улицы Комарова. По новому графику участок планируют открыть в 17:00 вечера 19 декабря.
Напомним, 12 декабря теплоснабжающая организация начала там аварийный ремонт теплосети. Объем работ оказался больше, чем планировалось ранее, поэтому сроки открытия движения несколько раз переносили.
В настоящий момент рерусоснабжающая организация восстанавливает на участке дорожное полотно.
На время перекрытий изменена схема движения троллейбусов по маршрутам №3 и №4. Транспорт не ходит на "Центросвар", а а едет на разворот у остановки "1-я городская больница", другая часть - до конечной остановки "Бульвар Профсоюзов".
ИСТОЧНИК KP.RU