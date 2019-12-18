2019-12-18T20:54:42+03:00
Общество

На Петербургском шоссе в Твери восстанавливают дорожное полотно

Участок на пересечении с улицей Комарова откроют для движения 19 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
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Ограничение движения на Петербургском шоссе в Твери продлили до 19 декабряОграничение движения на Петербургском шоссе в Твери продлили до 19 декабряФото: Виктор Буздин
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В Твери вновь перенесли сроки восстановления движения на пересечении Петербургского шоссе и улицы Комарова. По новому графику участок планируют открыть в 17:00 вечера 19 декабря.

Напомним, 12 декабря теплоснабжающая организация начала там аварийный ремонт теплосети. Объем работ оказался больше, чем планировалось ранее, поэтому сроки открытия движения несколько раз переносили.

В настоящий момент рерусоснабжающая организация восстанавливает на участке дорожное полотно.

На время перекрытий изменена схема движения троллейбусов по маршрутам №3 и №4. Транспорт не ходит на "Центросвар", а а едет на разворот у остановки "1-я городская больница", другая часть - до конечной остановки "Бульвар Профсоюзов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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