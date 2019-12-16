2019-12-16T18:59:02+03:00
Общество

В Твери продлены сроки ремонта теплотрассы на Петербургском шоссе

Работы планируют завершить 17 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Движение на Петербургском шоссе до сих пор закрытоДвижение на Петербургском шоссе до сих пор закрытоФото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

В Твери продлили сроки перекрытия проезжей части в сторону Вагонного завода. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, движение по Петербургскому шоссе на пересечении с улицей Комарова было ограничено 12 декабря в связи с проведением работ на теплосетях. Проезд транспорта закрыт по двум полосам движения по Петербургскому шоссе в направлении площади Конституции. Движение организовано по двум другим полосам – по одной в каждом направлении.

Предполагаемый срок завершения работ и открытия движения перенесён на 17:00 вечера 17 декабря. Точный объём и сроки выполнения работ могут быть скорректированы.

На время перекрытий изменена схема движения троллейбусов по маршрутам №3 и №4. Транспорт не ходит на "Центросвар", а а едет на разворот у остановки "1-я городская больница", другая часть - до конечной остановки "Бульвар Профсоюзов".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тверской области обокрала жилой дом в Калязине
На улицах Твери сбили двух пешеходов
В Твери пожарные тушили заброшенную двухэтажку на улице Шишкова
В Тверской области вертолет санавиации экстренно вылетал в Удомлю
В Тверской области недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены
На тверском льду "Динамо" обыграло лидера ВХЛ
Тверь завершила празднование Дня освобождения Калинина пламенем памяти и залпами салюта
Маршрутка протаранила бетонные блоки на Петербургском шоссе в Твери
В Твери продлены сроки ремонта теплотрассы на Петербургском шоссе
Житель Тверской области осужден за незаконное хранение наркотиков
На дороге в Тверской области столкнулись два квадроцикла, есть пострадавшие
Жительница Тверской области поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления
В Твери на Новый год детей и взрослых научат делать открытки из серебряной бумаги
Житель Твери украл из банкомата 50 тысяч рублей
Торжественная церемония в честь Дня освобождения Калинина прошла у Обелиска Победы в Твери
В Тверской области автоугонщик украл автомобиль с парковки возле дома
В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске
Ревнивый сожитель сжег имущество своей спутницы в Тверской области
В Тверской области пенсионерке продали сомнительное газовое оборудование по завышенной цене
В Твери возлагают цветы к мемориалам в честь Дня освобождения Калинина