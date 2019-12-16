В Твери продлены сроки ремонта теплотрассы на Петербургском шоссе
В Твери продлили сроки перекрытия проезжей части в сторону Вагонного завода. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Напомним, движение по Петербургскому шоссе на пересечении с улицей Комарова было ограничено 12 декабря в связи с проведением работ на теплосетях. Проезд транспорта закрыт по двум полосам движения по Петербургскому шоссе в направлении площади Конституции. Движение организовано по двум другим полосам – по одной в каждом направлении.
Предполагаемый срок завершения работ и открытия движения перенесён на 17:00 вечера 17 декабря. Точный объём и сроки выполнения работ могут быть скорректированы.
На время перекрытий изменена схема движения троллейбусов по маршрутам №3 и №4. Транспорт не ходит на "Центросвар", а а едет на разворот у остановки "1-я городская больница", другая часть - до конечной остановки "Бульвар Профсоюзов".
ИСТОЧНИК KP.RU