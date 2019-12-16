В Твери продлены сроки ремонта теплотрассы на Петербургском шоссе

СЕГОДНЯ 18:59 2019-12-16T18:59:02+03:00

Движение на Петербургском шоссе до сих пор закрыто Фото: Виктор Буздин

Изменить размер текста: A A

В Твери продлили сроки перекрытия проезжей части в сторону Вагонного завода. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, движение по Петербургскому шоссе на пересечении с улицей Комарова было ограничено 12 декабря в связи с проведением работ на теплосетях. Проезд транспорта закрыт по двум полосам движения по Петербургскому шоссе в направлении площади Конституции. Движение организовано по двум другим полосам – по одной в каждом направлении.

Предполагаемый срок завершения работ и открытия движения перенесён на 17:00 вечера 17 декабря. Точный объём и сроки выполнения работ могут быть скорректированы.

На время перекрытий изменена схема движения троллейбусов по маршрутам №3 и №4. Транспорт не ходит на "Центросвар", а а едет на разворот у остановки "1-я городская больница", другая часть - до конечной остановки "Бульвар Профсоюзов".

ИСТОЧНИК KP.RU