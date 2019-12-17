Руководителем Управления Россельхознадзора по Тверской области назначен Роман Милорадов

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-17T15:19:09+03:00

Ранее он занимал этот пост с приставкой "врио"

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Приказ о назначении Романа Милорадова на должность руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской области был подписан 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Роман Милорадов с 31 октября 2019 года временно исполнял обязанности руководителя, будучи первым заместителем.

Известно, что 44-летний Роман Милорадов имеет экономическое образование. В 2002 году он закончил Тверскую сельскохозяйственную академию по специальности "экономист; экономика и управление аграрным производством". Имеет государственные награды и почетные звания.

ИСТОЧНИК KP.RU