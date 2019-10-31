2019-10-31T15:47:54+03:00
Общество

У Россельхознадзора по Тверской области - новый руководитель

Временно исполнять обязанности будет первый заместитель Роман Милорадов
Ольга ТРОФИМОВА
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Врио руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской области назначен Роман Милорадов Фото: Управление Россельхонадзора по Тверской областиВрио руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской области назначен Роман Милорадов Фото: Управление Россельхонадзора по Тверской области
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Врио руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской области назначен Роман Милорадов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Ранее Роман Иванович занимал должность первого заместителя руководителя и занимался вопросами фитосанитарного контроля.

Бывший начальник ведомства Михаил Зорин возглавил Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию. Юлия Жигарева, которая руководила лабораторией до этого момента, назначена его первым замом.

Известно, что 44-летний Роман Милорадов имеет экономическое образование. В 2002 году он закончил Тверскую сельскохозяйственную академию по специальности "экономист; экономика и управление аграрным производством". Имеет государственные награды и почетные звания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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