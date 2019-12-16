В четырех районах Твери отключат свет

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-16T09:36:06+03:00

Четыре района останутся без света Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Начиная с 16 декабря и в течение всей рабочей недели в районах Твери будут проходить плановые отключения электричества, связанные с работами на сетях.

В Заволжском районе

17 декабря, с 9:30 до 12:00 электричества не будет по адресам: ул. Грибоедова д. 34/68, д. 34/68 к.1, д. 19-31, д. 22-30/65, д. 32; ул. Павлова д. 49-63, д. 46/30-62/29; 2-й Павлова пр-д д. 1-9, д. 2-10; ул. Красина д. 20-30.

С 13:30 до 16:00 по адресам: пр-д 1-й Карпинского д. 1/58 — 17, д. 2/60, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 2/66-14/59; пр-д 2-й Карпинского д. 1/62, д. 3а, д. 10 (дет. сад № 125); ул. Карпинского д. 48-60/2-66, д. 47/34-65/33; ул. Грибоедова д. 35, д. 34/68, д. 34/68 к.1, д. 33/63-39; ул. Румянцева д. 53/12, д. 55/3, д. 59/14, д. 61, д. 38; ул. Красина д. 25, д. 32, д. 34/47; ул. Соминка д. 74-82.

19 декабря, с 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Хрустальная д. 8а, КНС ул. Дачная д. 76.

19 и 20 декабря, с 9:00 до 16:00 отключат: СНТ "Заволжский сад"; СНТ "Восход"; СНТ "Весна"; пос. 2-го Торфопредприятия; СНТ "Мир"; пос. 2-е Городское Торфопредприятие; СНТ "Зелёный Дол", СНТ "Силикатчик-2", СНТ "Садовод-любитель".

В Пролетарском районе

16 и 17 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Освобождения д. 45-95, д. 42-98; 2-й Полевой пр-д д. 14, д. 16; 3-й Полевой; пр-д д. 9, д. 10, д. 13.

18 декабря, с 9:00 до 16:00: пр-т Ленина д. 18-22; ул. Лизы Чайкиной д. 25; ул. Бобкова д. 13.

С 13:30 до 16:00 по адресам: пр-т 50 лет Октября д. 34а, д. 34б, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 44а.

19 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Новостройка д. 23-43, д. 24-60; ул. Колхозная д. 1/41-27/44, д. 2-26; ул. Жуковского д. 1-19, д. 2/16-20/4; ул. Речная д. 30-42/20а, д. 31-49; ул. Смольная д. 42а; ул. Циолковского д. 10-20, д. 11-49; ул. Халтурина д. 26-44, д. 33-53.

18 и 19 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Солнечная д. 1-33/1, д. 2-34; 3-й Полевой пр-д д. 7, д. 4-8; ул. Мамулинская д. 20-26, д. 29-41; пер. Княжнин д. 1-7; ул. Освобождения д. 1-41, д. 2-6, д. 22-38, д. 83, д. 89.

20 декабря, с 9:00 до 15:00: ул. Солнечная д. 1-33/1, д. 2-34; 3-й Полевой пр-д д. 7, д. 4-8; ул. Мамулинская д. 20-26, д. 29-41; пер. Княжнин д. 1-7; ул. Освобождения д. 1-41, д. 2-6, д. 22-38, д. 83, д. 89.

С 9:00 до 15:00 по адресам: пер. Коллективный д. 3-5, д. 4-8; ул. Севастьянова д. 1-7.

В Центральном районе

19 декабря, с 9:00 до 16:00 по ул. Александра Попова д. 29, д. 38/2.

В Московском районе

18 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Завидова д. 34, д. 36; ул. Фадеева д. 12, д. 14; ул. Попова д. 33, д. 35, д. 35 к.1.

19 декабря, с 9:30 до 17:00 по адресам: дер. Б. Перемерки котельная у д. 20, д. 42.

ИСТОЧНИК KP.RU