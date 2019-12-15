На Петербургском шоссе в Твери в котлован провалилась легковушка
На Петербургском шоссе в Твери, на пересечении с улицей Комарова, теплоэнергетическая компания проводит ремонт подземного оборудования. Вот уже несколько дней участок перегорожен и отмечен знаками. Работы не прерываются даже ночью.
Машины объезжают раскоп по специально выделенной полосе.
15 декабря вечером вдоль котлована проезжала Тойота Ленд Крузер. Машина двигалась в сторону центра.
Пока по непонятной причине Ленд Крузер въехал в бетонные блоки, которыми ограждено место работ. Блоки разлетелись в соседние автомобили - не менее двух, а Тойота рухнула в котлован. Водитель получил различные травмы.
Возможно, водитель Тойоты хотел объехать затор перед перекрёстком по встречке, но поздно увидел бетонные блоки.
В любом случае, с происшествием будут разбираться сотрудники ГИБДД.
Кстати, работы на этом перекрёстке будут продолжаться до вечера 17 декабря - как минимум.
ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области
ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области
ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области
ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU