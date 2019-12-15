2019-12-15T19:23:16+03:00
Происшествия

На Петербургском шоссе в Твери в котлован провалилась легковушка

Есть пострадавший.
Олег ХАДАЕВ
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Тойота рухнула в котлован. Фото: УГИБДД по Тверской области.Тойота рухнула в котлован. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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На Петербургском шоссе в Твери, на пересечении с улицей Комарова, теплоэнергетическая компания проводит ремонт подземного оборудования. Вот уже несколько дней участок перегорожен и отмечен знаками. Работы не прерываются даже ночью.

Машины объезжают раскоп по специально выделенной полосе.

15 декабря вечером вдоль котлована проезжала Тойота Ленд Крузер. Машина двигалась в сторону центра.

Пока по непонятной причине Ленд Крузер въехал в бетонные блоки, которыми ограждено место работ. Блоки разлетелись в соседние автомобили - не менее двух, а Тойота рухнула в котлован. Водитель получил различные травмы.

Возможно, водитель Тойоты хотел объехать затор перед перекрёстком по встречке, но поздно увидел бетонные блоки.

В любом случае, с происшествием будут разбираться сотрудники ГИБДД.

Кстати, работы на этом перекрёстке будут продолжаться до вечера 17 декабря - как минимум.

ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области

ДТП на Петербургском шоссе Твери. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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