Движение по Петербургскому шоссе в Твери всё ещё не восстановлено

СЕГОДНЯ 12:17 2019-12-15T12:17:25+03:00

15 декабря днём работы на Петербургском шоссе всё ещё продолжаются. Фото: Алёна ЗИНЧЕНКО

Ремонтные работы, как было обещано, не завершены

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Движение по Петербургскому шоссе Твери, на пересечении с улицей Комарова, было ограничено в сторону центра ещё 12 декабря. Теплоснабжающая организация проводила там ремонтные работы.

В официальном коммюнике от администрации Твери говорилось, что перекрытия продлятся до 17 часов 14 декабря, но «точный объём и сроки выполнения работ будут определены только после вскрытия коммуникаций».

Поскольку сегодня уже 15 декабря, а работы и перекрытия не завершены, логично предположить, что сроки возобновления движения троллейбусов, которые из-за ремонта в Заволжский район вообще не ходят, перенесены на поздний срок.

Так же на поздний срок перенесена нормализация движения по Петербургскому шоссе вообще.

На какой, увы, об этом официальные источники пока не сообщают.

Закончатся ли эти работы к понедельнику — тоже неизвестно.

Кстати, в понедельник, в честь Дня освобождения Калинина, пройдут торжественные мероприятия и в центре Твери так же ожидаются перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU