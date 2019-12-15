Лёд на всех водоёмах Тверской области опасен для выхода на него

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-15T15:19:58+03:00

Сотрудники МЧС замерили толщину льда везде, где это было возможно. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

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Сегодня, 15 декабря, на сайте Главного управления МЧС России по Тверской области появились данные мониторинга толщины льда на водоёмах региона.

Детальный анализ (см. ниже) показывает, что лёд везде не пригоден для выхода на него.

Поэтому, если вы видите на льду рыболова, знайте, он сознательно подвергает свою жизнь опасности. И уж тем более, препятствуйте выходу на лёд детей и подростков.

Что касается Твери и пригорода, то толщина льда здесь такова (по данным на 12 часов 15 декабря): в Твери льда нет, в районе Больших Перемерок и Эммауса достигает 5 см., что, безусловно, не прочно.

На территории Тверской области свыше 800 рек общей протяжённостью около 17 000 км. Самая большая река — Волга (685 км). На территории региона 1769 озёр (1,4% территории), в том числе Селигер (259,7 км²).

Данные мониторинга, стр. 1

Данные мониторинга, стр. 2

Данные мониторинга, стр. 3

ИСТОЧНИК KP.RU