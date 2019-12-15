2019-12-15T05:11:00+03:00
Общество

9000 жителей Тверской области нашли работу, потому что заняли места уволенных мигрантов

Безработица в регионе сокращается
Олег ХАДАЕВ
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Мигрантам в Тверской области станет жить ещё тяжелее. Фото: Алексей КОСОРУКОВМигрантам в Тверской области станет жить ещё тяжелее. Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Усилия по сокращению нелегальной миграции и затруднению легальной даёт свои плоды.

Это, в том числе, и повышение стоимости патента для трудовых мигрантов, которая с 2020 года подорожает на 5% и будет стоить 5585 рублей.

Всего же за последние три года для жителей Верхневолжья высвобождено около 9000 рабочих мест, где ранее были трудоустроены иностранные граждане. Об этом сообщается официальными источниками.

Принятые на региональном уровне меры снизили безработицу с 5,8% в 2016 году до 3,5% в 2019-м (данные рассчитаны по методологии Международной организации труда).

Всего же за уходящий год органами службы занятости Тверской области трудоустроено 24 600 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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