2019-12-14T15:06:20+03:00
Звезды

«Гнилая тыква» досталась всем жителям Твери

И даже нашлись делегаты, которые её получили
Олег ХАДАЕВ
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Вот такая она - "Гнилая тыква". Фото: Facebook/Марина Батасова.Вот такая она - "Гнилая тыква". Фото: Facebook/Марина Батасова.
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13 декабря в актовом зале Тверской областной библиотеки имени Горького вручали юбилейную, 15-ю по счёту, литературную премию Тверского союза литераторов «Золотая тыква».

В этом году премию присуждали в трёх номинациях - «Лучшая книга года», «Лучшая публикация года» и «Гнилая тыква».

И если с первыми двумя номинациями всё понятно, то «Гнилую тыкву» вручают не за самый плохой текст, а «за самые неоднозначные произведения, не относящиеся к мейнстриму», это цитата председателя Тверского союза литераторов Марины Батасовой.

Премию за лучшую книгу получил любитель путешествий Алексей Корзин за книгу о путешествиях же «Стань круче!».

Претензия на лучшую публикацию года досталась поэту, прозаику и перформеру Владимиру Тучкову.

Ну а «Гнилая тыква» ушла к коллективному автору — жителям Твери, ведь именно они обозначены авторами текстов документального спектакля «Тверь-Тверь» поставленного в ТЮЗе Елизаветой Бондарь. Премьера состоялась 1 июня этого года.

Ну а кто же получал эту премию?

- Перед началом церемонии мы вышли на улицу, подошли к двум молодым людям и предложили им получить Тыкву. Они пришли и получили, - сообщает на своей страничке в соцсети Марина Батасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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