На 15-ой литературной премии "Золотая тыква" в Твери не забудут и про "Тыкву гнилую"

СЕГОДНЯ 21:38 2019-11-18T21:45:43+03:00

Не обойдется и без "тыквенных" речей победителей Фото: Павел КЛОКОВ

Вручение наград как всегда пройдет творчески

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13 декабря в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоится вручение юбилейной, 15-ой, литературной премии "Золотая тыква". Напомним, премия была учреждена Тверским союзом литераторов и вручается каждый год во вторую пятницу декабря.

В этом году ожидаются только традиционные номинации "Лучшая книга года", "Лучшая публикация года" и ожидаемая многими "Гнилая тыква", которая по словам председателя Тверского союза литераторов Марины Батасовой вручается "за самые неоднозначные произведения, не относящиеся к мейнстриму".

Вручение премии как всегда пройдет творчески. Гостей ждет открытие выставки Аллы Борисовой, посвящённой тыквам, выставки книг лауреатов премии, которую традиционно готовит библиотека им. Горького. А также выступление тверского музыканта Константина Лаврова.

Не обойдется и без "тыквенных" речей победителей - ежегодного яркого перфоманса, который обычно сопровождается чтением текстов, слайдами, элементами театральных постановок.

Время: с 17:00 до 20:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU