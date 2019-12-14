Волонтёрам в Тверской области раздадут персональные книжки
Волонтёрам в Тверской области раздадут персональные книжки в которых будут отмечать достижения и награды добровольцев.
Параллельно эти данные будут заноситься в единую информационную систему «Добровольцы России» и автоматизированную систему «Молодёжь России».
Ни много ни мало, эта тема обсуждалась на заседании Президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. В частности Игорь Руденя сказал:
- По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. У нас более 6500 волонтёров. Верхневолжье примет активное участие в реализации федеральной Концепции развития добровольчества до 2025 года и продолжит поддержку добровольческого движения.
ИСТОЧНИК KP.RU