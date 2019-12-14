СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-14T10:55:27+03:00

Впервые волонтёры в Твери ярко заявили о себе перед Олимпиадой в Сочи. Фото: Алина ПЕТРОВА

В них будут отмечать достижения и награды добровольцев

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Волонтёрам в Тверской области раздадут персональные книжки в которых будут отмечать достижения и награды добровольцев.

Параллельно эти данные будут заноситься в единую информационную систему «Добровольцы России» и автоматизированную систему «Молодёжь России».

Ни много ни мало, эта тема обсуждалась на заседании Президиума регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. В частности Игорь Руденя сказал:

- По количеству добровольцев Тверская область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России. У нас более 6500 волонтёров. Верхневолжье примет активное участие в реализации федеральной Концепции развития добровольчества до 2025 года и продолжит поддержку добровольческого движения.

ИСТОЧНИК KP.RU