Спецназ УФСИН и ОМОН Твери провели совместные учения
Умение подавлять бунт в колонии, совместно отрабатывали сотрудники сводного отряда Тверского управления федеральной службы исполнения наказаний, спецназ УФСИН «Рысь» и ОМОН Росгвардии Тверской области.
Всё это происходило в течение двух дней на военном полигоне «Путилово» под Тверью.
Сценарий учений предполагал и захват части помещений колонии, и выдвигание требований к администрации колонии, ну и, конечно же, захват смутьянов и подавление бунта.
Итоги учений подвёл начальник УФСИН по Тверской области полковник внутренней службы Александр Кузьмин. В целом действия всех участников учений оценены удовлетворительно.
ИСТОЧНИК KP.RU