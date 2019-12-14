2019-12-14T05:34:56+03:00
Политика

Спецназ УФСИН и ОМОН Твери провели совместные учения

Они подавляли бунт в колонии
Олег ХАДАЕВ
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Учения оценены на удовлетворительно. Фото: УФСИН по Тверской области.Учения оценены на удовлетворительно. Фото: УФСИН по Тверской области.
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Умение подавлять бунт в колонии, совместно отрабатывали сотрудники сводного отряда Тверского управления федеральной службы исполнения наказаний, спецназ УФСИН «Рысь» и ОМОН Росгвардии Тверской области.

Всё это происходило в течение двух дней на военном полигоне «Путилово» под Тверью.

Сценарий учений предполагал и захват части помещений колонии, и выдвигание требований к администрации колонии, ну и, конечно же, захват смутьянов и подавление бунта.

Итоги учений подвёл начальник УФСИН по Тверской области полковник внутренней службы Александр Кузьмин. В целом действия всех участников учений оценены удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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