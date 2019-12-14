Начался суд над бывшим заместителем министра финансов Тверской области

СЕГОДНЯ 04:12 2019-12-14T04:12:26+03:00

Денис Ильин под следствием уже почти три года.

Его подозревают в получении взятки

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В Твери, в суде Центрального района, началось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя министра финансов Тверской области Дениса Ильина.

Напомним, что 28 января 2017 года Денис Ильин был арестован по решению суда до 26 марта по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Детали дела тщательно скрываются, но источники рассказывают, что его взяли с поличным.

Денис Ильин работал замминистра с сентября 2013 года. Родом из Осташкова, получил два высших образования.

Трудился в районном и региональном Управлении федерального казначейства, в Департаменте финансов и Департаменте экономики региона. Также он был одним из кураторов программы «Ты — предприниматель».

В последней обнародованной декларации о доходах датированной 2015 годом, Денис Ильин обозначил доход в размере более 5 миллионов 131 тысячи рублей. По основному месту работы он получил 1 миллион 487 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU